Corsa contro il tempo per trovare il Titan, restano poche ore di aria

Una corsa serrata contro il tempo. Secondo la Guardia Costiera statunitense l'aria nel sommergibile scomparso, il Titan, è respirabile fino a 11 di domani 22 giugno. Secondo quanto riferito da Sky News, almeno cinque navi si trovano attualmente sul luogo del naufragio del Titanic, mentre altre quattro stanno arrivando ma è improbabile che raggiungano l'area mercoledì. Sky ha detto che i dati di tracciamento marino hanno mostrato che la nave da ricerca Polar Prince, la "nave madre" del Titan, si trova nel sito, insieme a una nave per la posa di tubi delle Bahamas, Deep Energy, e a una nave commerciale, Skandi Vinland. Le navi della guardia costiera canadese John Cabot e Atlantic Merlin sono arrivate nella notte, mentre l'imbarcazione di ricerca francese L'Atalante dovrebbe raggiungere la scena in serata. Altre quattro navi, tra cui altre due della guardia costiera canadese, una nave della marina militare canadese e una nave privata di supporto offshore, non dovrebbero invece arrivare prima di giovedì.

L'ex direttore delle operazioni marittime di OceanGate, la compagnia proprietaria del sommergibile scomparso dopo l'immersione verso il relitto del Titanic, aveva sollevato preoccupazioni per la sicurezza prima di essere licenziato. Lo riportano i media Usa citando una causa del 2018. I dubbi di David Lochridge sulla sicurezza del Titan, sono contenuti in una risposta che presentò ad un'azione legale intentata contro di lui da OceanGate.