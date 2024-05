Corte Aja ordina a Israele di fermare l'offensiva a Rafah; ad Hamas di liberare ostaggi

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva militare a Rafah, deliberando a seguito della richiesta del Sudafrica. "In conformità con queste indicazioni, sotto la convenzione del genocidio, Israele deve immediatamente fermare la sua offensiva militare e ogni altra azione nel governatorato di Rafah che potrebbe infliggere sul gruppo palestinese in Gaza condizioni di vita che potrebbe portare alla loro distruzione fisica, del tutto o in parte", ha affermato il presidente della Corte Nawaf Salam.

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja sollecita il "rilascio immediato e incondizionato" degli ostaggi israeliani a Gaza.

Il premier Benyamin Netanyahu ha avviato una serie di consultazioni con vari ministri. Lo ha riferito Ynet subito dopo l'annuncio della decisione della Corte all'Aja.