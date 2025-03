Cosa succede "dietro le quinte" delle dirette tv per Papa Francesco

Altro giorno di attesa per Papa Francesco, e per tutti coloro che aspettano notizie sulla sua salute. C'è anche dell'altro, però. Al Policlinico Gemelli dove si trova in questi giorni accade veramente di tutto: momenti di preghiera, messaggi e doni lasciati ai piedi della statua di Papa Giovanni Paolo II, lumi, palloncini, rosari. C'è chi si fa pubblicità, chi il selfie, chi improvvisa dirette. Da più di due settimane il piazzale antistante il Policlinico Gemelli di Roma è diventato una sorta di enorme set cinematografico, nessuno può sfuggire alle telecamere presenti. Le troupe hanno transennato porzioni di territorio, attaccato cartelli per dire “questo spazio è mio” e i giornalisti stazionano, con tanto di gazebo per limitare i danni della pioggia, molto abbondante in questi giorni, sulla collina adiacente all'ospedale. E poi ci sono i fedeli, che appena possono un attimo si fermano, in raccoglimento o a scrutare le finestre del decimo piano, dov'è ricoverato Bergoglio.

Nel video le interviste a Beatrice Bortolin, giornalista Mediaset; Sara Nesci, vaticanista RaiNews24, e ai fedeli