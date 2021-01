Cosa succederà negli Stati Uniti dopo il 20 gennaio? L'analisi di Lucio Caracciolo

Sentiamo Lucio Caracciolo

L'analisi di Lucio Caracciolo direttore Limes, guarda oltre il 20 gennaio e scava nel retroscena della dichiarazione che Donald Trump ha fatto a 24 ore dall'assedio a Capitol Hill, che ha provocato cinque vittime, con la quale ha ammesso, per la prima volta, la sconfitta, pur senza citare mai Joe Biden. “con un discorso scritto- commenta Caraccio9lo- a conferma che ha detto ciò che non pensava realmente. Un tentativo il suo di sopravvivere fisicamente e politicamente. Di certo c'è che sopravvive il suo movimento, milioni e milioni, dei quali molti armati”.





Donald Trump ha ammesso per prima volta la sua sconfitta, ma senza mai citare Joe Biden e ha annunciato che non andrà alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha detto che il tycoon è "instabile" e non può avere accesso ai codici nucleari, avvertendo che Il Congresso potrebbe procedere con un impeachment se il vicepresidente Pence non invocherà il 25/o emendamento.