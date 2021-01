Cosa succederà negli Stati Uniti dopo il 20 gennaio? L'analisi di Lucio Caracciolo Trump intanto annuncia che non andrà alla cerimonia di insediamento di Biden

L'analisi di Lucio Caracciolo direttore Limes, guarda oltre il 20 gennaio e scava nel retroscena della dichiarazione che Donald Trump ha fatto a 24 ore dall'assedio a Capitol Hill, che ha provocato cinque vittime, con la quale ha ammesso, per la prima volta, la sconfitta, pur senza citare mai Joe Biden. “con un discorso scritto- commenta Caraccio9lo- a conferma che ha detto ciò che non pensava realmente. Un tentativo il suo di sopravvivere fisicamente e politicamente. Di certo c'è che sopravvive il suo movimento, milioni e milioni, dei quali molti armati”.

Donald Trump ha ammesso per prima volta la sua sconfitta, ma senza mai citare Joe Biden e ha annunciato che non andrà alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha detto che il tycoon è "instabile" e non può avere accesso ai codici nucleari, avvertendo che Il Congresso potrebbe procedere con un impeachment se il vicepresidente Pence non invocherà il 25/o emendamento.



