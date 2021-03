CORONAVIRUS Covid-19: oltre 128 milioni di contagi nel Mondo da inizio pandemia Resta estremamente complesso, in Europa, il dossier vaccini. In Italia attesa per il varo del nuovo decreto covid

Dall'inizio della pandemia sono stati registrati oltre 128 milioni di contagi nel Mondo. E si va, purtroppo, verso i 3 milioni di decessi. Strategica, dunque, la partita dei vaccini; particolarmente complessa, tuttavia, in Europa. La Germania da oggi sospende la somministrazione di AstraZeneca agli under 60 dopo nuovi casi di trombosi. Rischio che ora comparirà nel bugiardino. Ma il governo britannico di Boris Johnson – che proprio su questo vaccino, ha basato il successo della propria campagna di immunizzazione – continua ad essere "fiducioso al 100% sull'efficacia" del siero sviluppato dall'università di Oxford.

[Banner_Google_ADS]



L'Austria, intanto, non nasconde la propria insoddisfazione per la gestione del dossier da parte dell'UE, e minaccia di bloccare 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer; negoziando al contempo con la Russia per l'acquisto di un milione di dosi di Sputnik V. Tutto ciò mentre l'OMS attacca la Cina per "condivisione insufficiente" di dati. Nel frattempo in Italia continua ad essere drammatica la conta quotidiana dei decessi correlati al virus - 529, nell'ultimo aggiornamento -; ma il tasso di positività nazionale cala al 5,3%. Oggi il Consiglio dei Ministri per il varo del nuovo decreto Covid: saranno approvate le nuove disposizioni anti-contagio e le norme sugli operatori sanitari no-vax. Previsto un meccanismo per allentare le restrizioni in caso di miglioramento dei dati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: