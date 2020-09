Covid-19: oltre 925mila vittime nel mondo. In Cina prosegue la ripresa economica

Hanno superato quota 925mila i decessi nel mondo legati al coronavirus. Il paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con quasi 195mila morti e oltre 6,55 milioni di contagi.

In Brasile il bilancio delle vittime ha superato quota 132mila, con 381 ulteriori decessi nella giornata di ieri. Arriva invece a 80.776 morti, di cui 1.054 nelle ultime 24 ore, il bilancio delle vittime in India, che con oltre 4,9 milioni di casi rimane il secondo Paese al mondo per numero di infezioni in termini assoluti dopo gli Stati Uniti (6.554.820) e il terzo per numero di decessi dopo Usa (194.536) e Brasile (132.006).

In Cina intanto prosegue il recupero delle attività economiche e produttive dopo lo stop imposto dalla pandemia del Covid-19. La produzione industriale segna ad agosto un rialzo annuo del 5,6%, in accelerata sul 4,8% di luglio e oltre le attese dei mercati pari al 5,1%. In base ai dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica, si tratta del quinto mese di fila di crescita e del passo più ampio da dicembre 2019.