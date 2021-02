Covid-19: Premier russo annuncia la registrazione di un terzo vaccino, il CoviVac

Il ministero della Salute russo ha registrato un terzo vaccino contro il Covid-19: il CoviVac, realizzato dal Centro scientifico federale di San Pietroburgo. Lo ha annunciato il premier Mishustin, secondo cui "a metà marzo le prime 120.000 dosi saranno distribuite tra la popolazione civile". Gli altri due vaccini registrati sono l'ormai noto Sputnik e l'EpiVacCorona del Centro Vektor. Entro la fine del primo semestre di quest'anno, la Russia prevede di produrre 88 milioni di "set di dosi" di vaccini contro il Covid, di cui 83 milioni di Sputnik. Intanto – nel corso della riunione in videoconferenza del G7, sotto la presidenza del Regno Unito - Boris Johnson ha lanciato un appello ad “avanzare insieme nell'interesse di tutti” sulla strada della cooperazione sui vaccini anti-covid. Dal Premier britannico anche la promessa di donare ai Paesi poveri le dosi che risulteranno in surplus. Un impegno accolto con favore dalla nuova leader del Wto Ngozi Okonjo-Iweala, che ha sottolineato tuttavia come le donazioni “debbano essere fatte adesso”, senza attendere “i tempi di un surplus”.