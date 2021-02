VACCINI Covid-19: Premier russo annuncia la registrazione di un terzo vaccino, il CoviVac Si tratta del CoviVac. Le prime 120.000 dosi, a metà marzo, saranno distribuite tra la popolazione. Campagne di immunizzazione al centro anche dei lavori del G7

“Oggi la Russia è l'unico Paese al Mondo con 3 vaccini per la prevenzione del coronavirus”, ha dichiarato con orgoglio il Premier Mikhail Mishustin, nell'annunciare la registrazione del CoviVac. Realizzato dal Centro scientifico federale per la ricerca e lo sviluppo di farmaci di immunobiologia Chumakov di San Pietroburgo; le prime 120.000 dosi, a metà marzo, saranno distribuite tra la popolazione civile. CoviVac che va ad aggiungersi dunque all'EpiVacCorona – del centro Vektor - ed al più noto Sputnik. Il target, entro questo primo semestre dell'anno, è la produzione complessiva di 88 milioni di “set di dosi”. Un tema, quello dei vaccini, sul quale è incentrato il confronto – in videoconferenza, sotto la presidenza del Regno Unito – dei leader del G7; nella consapevolezza di come sia necessario accelerare nella produzione e distribuzione.

Raddoppiati allora gli sforzi finanziari a favore dei programmi anti-covid dell'OMS, arrivando a 7 miliardi e mezzo di dollari. Boris Johnson ha lanciato un appello ad “avanzare insieme, nell'interesse di tutti”, sulla strada della cooperazione. Dal Premier britannico anche la promessa di donare ai Paesi poveri le dosi che risulteranno in surplus nell'ambito della campagna britannica di vaccinazione. Impegno accolto tuttavia non senza qualche perplessità dalla nuova leader del Wto Ngozi Okonjo-Iweala, che ha sottolineato come le donazioni “debbano essere fatte adesso”, senza attendere “i tempi di un surplus”.



