Covid-19: trend incoraggiante in Italia. Resta grave la situazione negli USA. Nel Mondo 210.000 decessi.

In Italia si sono contate 333 vittime in un solo giorno. Ma continua ad aumentare il numero dei guariti e torna a scendere quello dei contagiati: ieri erano 105.814, 290 meno del giorno precedente. In netto calo anche i ricoveri in terapia intensiva. Resta grave, invece, la situazione negli Stati Uniti, dove i decessi sono già 56.000, mentre i casi positivi sfiorano il milione. 1.303 le vittime nelle ultime 24 ore; in lieve calo – tuttavia - rispetto al giorno precedente. In tutto il Mondo sono ad oggi 210.000 le persone morte a causa del coronavirus. Dopo Usa ed Italia i Paesi con il più alto numero di decessi sono Spagna, Francia e Gran Bretagna.



