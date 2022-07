AGGIORNAMENTO Covid, Ema: verso vaccino annuale come influenza

Covid, Ema: verso vaccino annuale come influenza.

"A seconda dei dati che riceviamo, potremmo essere in grado di muoverci verso un quadro simile ai vaccini per l'influenza, che non richiede la presentazione dei dati clinici prima dell'approvazione dell'aggiornamento annuale. Le discussioni tra gli esperti sono in corso". Lo ha detto il responsabile della strategia per i vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri. "Avremo bisogno di una evidenza reale per comprendere l'impatto che l'aggiornamento dei vaccini ha sulla protezione delle persone dal contagio e dall'evoluzione grave della malattia in autunno e in inverno, e quanto tempo potrebbe durare" la copertura, ha spiegato. Cavaleri ha poi detto che "stiamo assistendo a una nuova ondata di casi Covid19 in molti paesi in Ue poiché le varianti Omicron BA.4 e BA.5 sono altamente trasmissibili".

Intanto l'Europa occidentale è tutta in rosso scuro nella nuova mappa Covid del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Nelle cartografie dell'Ecdc agli Stati Ue sono assegnati colori tramite un indicatore basato sull'incidenza di nuovi casi a 14 giorni e l'adozione del vaccino nella regione. Solo la Vallonia (Belgio), parte dell'Irlanda, della Slovenia e della Croazia sono in un rosso più chiaro. I dati forniti dalla Germania sono insufficienti, in Olanda e nei Paesi dell'Ue orientale il tasso di test è troppo basso per poter essere preso in considerazione.

