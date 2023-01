Covid, l'ira di Pechino contro i test ai viaggiatori dalla Cina. Pensa a "contromisure" come ritorsione

"Non si prevede che l'ondata di casi Covid in Cina influirà sulla situazione epidemiologica nell'Unione Europea e nel suo Spazio Economico”. È quanto afferma il Centro di prevenzione e controllo delle malattie. Secondo l'organismo europeo, "le varianti che circolano in Cina sono già in circolazione nell'UE e, in quanto tali, non rappresentano un pericolo per la risposta immunitaria dei cittadini, che hanno – inoltre - livelli di immunità e vaccinazione relativamente elevati". Ma la guardia resta alta e i test in aeroporto sui viaggiatori provenienti dalla Cina imposti da una dozzina di Paesi scatenano l'ira di Pechino: "Non c'è base scientifica, alcune pratiche sono inaccettabili"- afferma la portavoce del Ministero degli Esteri, minacciando "contromisure", sulla base del principio di reciprocità. Ma Parigi tira dritto: "Stiamo compiendo il nostro dovere - ha detto la primo ministro Elisabeth Borne - e continueremo a farlo". Nel colosso asiatico mancano inoltre dati affidabili su casi, ricoveri ospedalieri, decessi, nonché sulla capacità e sull'occupazione delle unità di terapia intensiva. Sono invece finalmente disponibili dati più solidi sulle varianti in circolazione: secondo l'organismo di controllo europeo, nell'ultimo mese la Cina ha depositato 592 sequenze del virus. Rassicura che al momento non sia stata rilevata alcuna nuova variante. La situazione, conclude l'Ecdc, continua a essere monitorata con attenzione e "se necessario, saranno riviste le valutazioni del rischio e si procederà ad adeguare le azioni". Intanto Pechino respinge, con orgoglio, l'offerta dell'Ue di vaccini gratis: la nostra produzione – dice – è soddisfacente. La situazione Covid in Cina - continua - è prevedibile e sotto controllo. Domani, intanto, è previsto a livello europeo un incontro del meccanismo di risposta politica integrata alle crisi, finalizzato a garantire il coordinamento tra i Paesi dell'Ue.