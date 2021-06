Covid: la variante Delta sale in Francia al 20%. Record di morti in Russia

Covid: la variante Delta sale in Francia al 20%. Record di morti in Russia.

Secondo gli ultimi dati, in Francia la variante Delta rappresenta "circa il 20% dei nuovi casi diagnosticati", come riferisce il ministro della Salute, Véran. La variante Delta, spiega il ministro, "diventa progressivamente dominante. Progredisce rispetto ad altri virus. Occorre restare molto vigili".

In Russia intanto il numero di decessi legati al coronavirus è salito di 652 nelle ultime 24 ore, portando il totale a 134.545 morti. E' il più alto numero di morti registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: