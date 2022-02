COVID 19 Covid: positiva la Regina Elisabetta II In Italia intanto stabile il trend dei contagi, in leggera crescita il tasso di positività

Covid: positiva la Regina Elisabetta II.

Ora il punto sul covid in Italia. Sono poco più di 42.000 i nuovi contagi a fronte di quasi 373.000 tamponi. 141 i decessi ed è in leggera crescita, rispetto ieri, il tasso di positività all'11,3%. Sono 934 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, 52 gli ingressi giornalieri.

In Inghilterra è risultata positiva la Regina Elisabetta, lo comunica Buckingham Palace, sottolineando però che ha sintomi leggeri. Regno Unito che si appresta ad annunciare domani la fine dell'obbligo anche dell'auto-isolamento degli infetti e di tutte le misure che limitano le libertà pubbliche.

