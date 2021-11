Covid, Usa riaprono i confini. Europa epicentro della pandemia

Gli Usa raggiungono il 70% di popolazione vaccinata e riaprono i confini per chi viene da Europa, Cina, India, Brasile e Sudafrica, per turismo, studio o lavoro. Ma bisognerà essere vaccinati e testati entro 3 giorni dalla partenza. Festa negli aeroporti, code alle frontiere da Messico e Canada.

L'Europa resta epicentro della pandemia, si moltiplicano le misure contro i No vax. In Austria i non vaccinati non possono accedere a ristoranti, movida, parrucchieri, hotel, eventi culturali ed impianti di risalita. Subito in crescita le vaccinazioni. Il governo britannico valuta restrizioni ai viaggi per chi rifiuta terza dose. In particolare si esamina una eventuale modifica delle regole sugli spostamenti all'estero: quanti si sono visti offrire il booster contro il coronavirus ma hanno declinato sarebbero chiamati a sottoporsi a quarantena e tampone se intendono partire.









In Germania test gratis per tutti. Secondo il direttore generale del gruppo parlamentare dei liberali, Marco Buschmann, inoltre, i tre partiti vorrebbero inserire la regole del cosiddetto "3 G" sul posto di lavoro, rendendo quindi necessario per il lavoratore dimostrare di essere vaccinato, guarito o in possesso di un test negativo.

La Danimarca reintroduce il green pass. La commissione nazionale sull'epidemia ha raccomandato al governo di classificare il coronavirus come una malattia "socialmente pericolosa" e l'esecutivo seguirà l'indicazione ha detto il premier.