Crans-Montana: devastante esplosione in un bar dove si festeggiava il Capodanno. Decine di vittime

Alcune immagini dal circuito EBU

Almeno 47 le vittime, a seguito di una potentissima esplosione in un bar affollato di giovani e turisti nella celebre località sciistica svizzera di Crans-Montana, mentre erano in corso i festeggiamenti di Capodanno. Ad innescare la deflagrazione – a quanto pare – un incendio partito da alcune candele. Davanti ai primi soccorritori uno scenario catastrofico: irriconoscibili alcune vittime per le ustioni.

Si parla di 115 feriti; una quindicina gli italiani – ha rivelato il Ministro Tajani -, mentre 16 connazionali risulterebbero dispersi. In coma – riportano le agenzie - un 16enne di Milano. Mentre sono in corso ulteriori verifiche. Dichiarato lo stato d'emergenza dalle autorità del Cantone Vallese. Non risultano al momento segnalazioni di sammarinesi coinvolti.

Tra i dispersi italiani figura anche un 16enne bolognese, Giovanni Tamburi, che si trovava all’interno della discoteca al momento dell’incendio che ha preceduto l’esplosione. Il ragazzo, secondo le prime informazioni, era in vacanza in Svizzera insieme al padre, dove la famiglia avrebbe una casa. Ore di angoscia per la madre, Carla Masiello, che ha lanciato un appello pubblico: “Stiamo chiamando tutti gli ospedali ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni. Aiutatemi a ritrovare mio figlio”. La donna ha raccontato che Giovanni era uscito con alcuni amici, in parte provenienti da Milano, dopo essere andato a cena. “Aveva il cellulare scarico – ha spiegato –. Un suo amico mi ha detto che sono scappati quando è scoppiato l’incendio, ma a un certo punto non l’ha più visto”. Al momento della scomparsa, il giovane indossava una catenina d’oro con l’immagine di una madonnina.

Le feu se propageant à grande vitesse dans le bar de Crans-Montana (VS) filmé par de nombreuses personnes, qui tentent ensuite de s’échapper. (témoins) pic.twitter.com/MrXD537KVh — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026