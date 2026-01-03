Crans Montana: Eleonora è vigile, angoscia per Giovanni e Chiara

Eleonora Palmieri, la 29enne di Cattolica, gravemente ferita nella tragica notte di Capodanno in Svizzera, è sveglia, cosciente e ha potuto scambiare alcune parole con i genitori, dal ricovero nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano. A darne notizia sono stati gli stessi familiari tramite i profili social della giovane.

Durante l’incendio la ragazza ha riportato ustioni al volto e alle mani, oltre a una grave intossicazione da fumo. Il suo fidanzato ha raccontato i drammatici momenti dell’incendio e di come Eleonora sia riuscita a uscire con il volto ustionato e le mani bruciate prima che i due nella folla in panico si potessero miracolosamente ritrovare per poi raggiungere in auto l'ospedale di Sion.

Intanto proseguono a Crans-Montana le difficili operazioni di identificazione dei corpi. Le prime quattro vittime sono di nazionalità elvetica: due ragazze e due ragazzi tra i 16 e i 21 anni. Le autorità hanno aperto un’indagine penale contro i due proprietari francesi del locale, accusati di omicidio colposo, lesioni e incendio per negligenza.

L'ultimo bilancio della tragedia è di 40 morti, 121 feriti – di cui 14 di nazionalità italiana - e 6 dispersi compreso il 16enne di Bologna Giovanni Tamburi e la coetanea milanese Chiara Costanzo.







