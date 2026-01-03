SVIZZERA Crans-Montana: Eleonora parla con i genitori dopo la tragedia di Capodanno A comunicarlo sono stati gli stessi familiari attraverso un messaggio pubblicato sui profili social della giovane, che ha subito suscitato commozione e sollievo nella comunità romagnola

Dopo giorni di angoscia e silenzio, da Crans-Montana arriva finalmente una notizia che restituisce un filo di speranza. Eleonora Palmieri, 29 anni, originaria di Cattolica, rimasta gravemente ferita nella tragica notte di Capodanno in Svizzera, è sveglia, cosciente e ha potuto scambiare alcune parole con i genitori. A comunicarlo sono stati gli stessi familiari attraverso un messaggio pubblicato sui profili social della giovane, che ha subito suscitato commozione e sollievo nella comunità romagnola.

Nel corso dell’incendio Eleonora ha riportato ustioni al volto e alle mani e una grave intossicazione da fumo. Attualmente è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Milano – Ospedale Niguarda, dove resta sotto stretta osservazione dei medici.

In mattinata sono emersi anche i primi drammatici dettagli di quella notte attraverso il racconto del fidanzato, che si trovava con lei al momento dell’incendio. Il giovane ha parlato di come "i 15 minuti in più trascorsi nella piazza centrale del paese ci hanno salvato la vita", ripercorrendo anche i tragici attimi in cui "siamo stati letteralmente travolti. Solo che nella calca io sono stato spintonato fuori, mentre Eleonora è finita dentro. Ho visto gente che fuggiva, che urlava... Ho cercato immediatamente di rientrare ma non è stato possibile. Dopo poco l'ho vista uscire, aveva i capelli bruciati, parte del volto ustionato, il cappotto bruciato e le mani insanguinate... Preferirei non aggiungere altro".

Intanto, nella località elvetica, continuano le difficili operazioni di riconoscimento dei corpi. A destare preoccupazione sono le condizioni di almeno 5 giovani italiani, mentre nella notte il padre di Chiara Costanzo, 16enne di Milano, ha confermato la scomparsa della figlia nel tragico incidente.

