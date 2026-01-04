Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: è la sedicenne milanese Chiara Costanzo

C’è una quarta vittima italiana ufficialmente identificata nella strage di Capodanno avvenuta a Crans-Montana. Dopo le prime tre identificazioni rese note ieri - i sedicenni Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini -, le autorità hanno comunicato il nome della sedicenne milanese Chiara Costanzo. La famiglia è stata informata nelle scorse ore: a darne notizia è stato l’ambasciatore italiano in Svizzera.

Restano ancora due gli italiani dispersi, in attesa di identificazione. Intanto la polizia svizzera ha aggiornato il numero complessivo delle vittime identificate, che sale a 25. Oltre ai quattro italiani, risultano riconosciuti quattro cittadine svizzere di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31, 20, 18 e 17 anni e due di 16 anni; un cittadino rumeno di 18 anni; un francese di 39 anni e un cittadino turco di 18 anni.

Sul fronte delle responsabilità e dei controlli, il sindaco Nicolas Féraud ha respinto le accuse di lassismo. “Il Comune di Crans-Montana non ha adottato un approccio permissivo nell'ispezione dei bar”, ha dichiarato, come riportato dal quotidiano svizzero Blick, citando un intervento del primo cittadino alla radio svizzera francofona Rts. Nel Cantone Vallese, ricorda il giornale, la competenza sui controlli antincendio spetta ai Comuni e gli edifici aperti al pubblico devono essere verificati ogni anno. Una versione che contrasta con quanto sostenuto dal proprietario del Constellation, Jacques Moretti, secondo cui il locale sarebbe stato controllato “tre volte in dieci anni”. In serata il Comune ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento penale contro i titolari dei bar.

Al termine della cerimonia commemorativa di oggi, l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado ha pronunciato parole dure: “Esistono le disgrazie, ma questa non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile: sarebbero bastati un po' di prevenzione e un minimo di buon senso”.+