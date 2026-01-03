STRAGE DI CAPODANNO Crans-Montana, l’attesa infinita delle famiglie: i primi nomi degli italiani tra dispersi e feriti Le autorità svizzere: "In condizioni critiche 80-100 feriti. Il bilancio potrebbe aggravarsi. Molti ricoverati non sono stati identificati"

Due giorni dopo il drammatico incendio che ha devastato il locale Le Constellation nella stazione sciistica svizzera di Crans-Montana, emergono i primi nomi dei giovani italiani che risultano feriti o ancora dispersi. La Farnesina e il Governo sono molti cauti perché come ha spiegato la premier Meloni in una nota "l'identificazione delle vittime è particolarmente complessa a causa delle gravi ustioni riportate". Ma sui vari siti d'informazione, soprattutto locali, si inizia a delineare un primo triste elenco di chi manca all'appello.

Tra i dispersi già accertati c’è Emanuele Galeppini, 17 anni, promessa del golf internazionale, nato a Genova e residente a Dubai. A lungo si è parlato ieri di lui come prima vittima italiana accertata della tragedia, ma lo zio chiede di aspettare. Sebastiano Galeppini ha infatti scritto sui social "per il momento Emanuele è ancora nella lista dei dispersi, stiamo aspettando il risultato dei test sul dna".

Chi invece ha già confermato la scomparsa della figlia è il padre di Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano. In un'intervista al Corriere della Sera di poche ore fa ha dichiarato come “Ho appena ricevuto la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre. La mia amata Chiara non c’è più”. Insieme a lei risulta irreperibile Giovanni Tamburi, 16 anni, di Bologna: il suo telefono era scarico al momento dell’incendio e da allora il segnale non è mai tornato. Poi Carlo Minghetti, romano, Achille Barosi e Giuliano Biasini, di cui non si hanno notizie certe.

Sul fronte dei feriti, arrivano invece i primi, fragili spiragli di sollievo. Manfredi Marcucci, Gregorio Esposito, Giuseppe Giola ed Eleonora Palmieri, quest'ultima di Cattolica, sono tra gli italiani ricoverati. La madre ha raccontato ieri la sua gioia spezzata.

La Farnesina invita alla massima prudenza: molti nomi circolano, ma le conferme ufficiali richiedono tempo, mentre l’elenco dei dispersi resta purtroppo ancora aperto. Intanto le famiglie attendono: davanti ai telefoni, negli alberghi, negli ospedali, nelle sale riservate messe a disposizione dalle autorità. Attendono una chiamata, un messaggio, una parola che possa restituire loro i figli o almeno la verità.

