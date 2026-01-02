Crans-Montana: “Tra 80 e 100 persone sono in condizioni critiche”

Resta drammatico e ancora incerto il bilancio dell’incendio scoppiato nelle prime ore di Capodanno nel locale Le Constellation, a Crans-Montana. Tra i 115 feriti, “tra 80 e 100 persone sono in condizioni critiche”: lo ha dichiarato il capo del dipartimento della sicurezza del Canton Vallese, Stéphane Ganzer, intervenendo ai microfoni dell’emittente francese RTL. Secondo Ganzer, il numero delle vittime potrebbe ancora aumentare. “Delle centinaia di persone ricoverate negli ospedali – ha aggiunto – molte non sono state ancora identificate”.

Le autorità svizzere stanno cercando di ricostruire con precisione quante persone fossero presenti nel locale al momento dell’incendio. Molte famiglie vivono ore di angoscia, cercando notizie anche sui social, mentre l’identificazione dei corpi potrebbe richiedere diversi giorni. A contribuire alle indagini sulle cause del rogo potrebbero essere anche i numerosi video girati con i telefoni cellulari dai giovani presenti. Un’immagine diffusa dall’emittente francese BFM TV, non ancora confermata ufficialmente, mostrerebbe avventori intenti a festeggiare con bottiglie dotate di candele pirotecniche accese: le scintille avrebbero incendiato il rivestimento fonoassorbente del soffitto.

Ieri a Crans-Montana è arrivato anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ha espresso la vicinanza del Paese alle vittime e alle famiglie, annunciando bandiere a mezz’asta per cinque giorni. In serata, residenti e turisti si sono riuniti in silenzio per deporre fiori e lumini in memoria dei morti.

Sul fronte italiano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà oggi a Crans-Montana. Al momento sei giovani italiani risultano dispersi e 13 sono ricoverati, alcuni anche all’Ospedale Niguarda, centro specializzato nella cura delle grandi ustioni. Tajani ha invitato le famiglie a contattare l’unità di crisi della Farnesina per completare l’elenco dei connazionali coinvolti.







