Cresce l'attesa ma slitta (ancora) l'accordo Usa-Iran

Mentre nel mondo cresce l'attesa per un accordo tra Usa e Iran, le leadership dei due paesi continuano il braccio di ferro. Nella serata italiana il New York Post, citando alcune fonti dell'amministrazione, ha annunciato che i due paesi belligeranti non sono mai stati più vicini alla finalizzazione di un memorandum of understanding. Secondo le fonti non è chiaro quanto l'accordo sarà finalizzato. I fondi iraniani congelati in Qatar sono fra gli ultimi nodi irrisolti.

Alla vigilia dell'incontro con i vertici militari in un post su Truth, il presidente Trump ha insistito sul fatto che un accordo per prolungare il cessate il fuoco avrebbe comportato la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, l'impegno a non sviluppare mai una bomba nucleare e il permesso concesso agli Stati Uniti di rimuovere l'uranio arricchito di Teheran. Tutte condizioni, ripetutamente respinte dall'Iran. Nel suo post, Trump ha lasciato intendere che un accordo avrebbe indotto gli Stati Uniti a revocare il blocco navale, che aveva preso di mira navi e porti iraniani, consentendo la riapertura del tratto di mare cruciale per il trasporto di petrolio e gas. "Le navi rimaste bloccate nello Stretto a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale - che ora verrà revocato - possono avviare la procedura per 'fare ritorno a casa'!", ha scritto ancora.



Poche ore dopo è arrivata però l'ennesima fumata nera da Washington. Come ha scritto su X Alayana Treene, corrispondente della Cnn dalla Casa Bianca, non c'è "ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva" sui negoziati con l'Iran. La giornalista ha scritto che "la riunione nella Situation Room si è conclusa ed è durata circa due ore. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare".

Situazione analoga anche dall'altra parte del fronte, dove i falchi iraniani stanno cercando di far fallire un potenziale accordo con gli Stati Uniti. Lo scrive il New York Times. La fazione intransigente, un gruppo marginale ma influente con membri in Parlamento e un seggio nel Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, si è apertamente opposta a qualsiasi concessione a Washington, utilizzando manifestazioni, media statali e dichiarazioni private e pubbliche come strumenti per cercare di far fallire l'accordo, scrive il New York Times. La televisione di stato, controllata da un direttore ultraconservatore, ha amplificato le divisioni nel paese e ha dipinto i negoziati come un fallimento, aggiunge il quotidiano Usa.

Lunedì, il presidente Masoud Pezeshkian ha rimproverato la televisione di stato durante un incontro con i suoi alti dirigenti, esortandoli a evitare di seminare discordia. Pezeshkian ha affermato che persino l'ayatollah Ali Khamenei, l'ex guida suprema ucciso il primo giorno di guerra, "era d'accordo sul fatto che dovessimo sederci al tavolo delle trattative". Secondo analisti vicini al governo iraniano, la fazione intransigente rappresenta una posizione minoritaria, sia tra la popolazione che tra i funzionari. Tuttavia, ignorarla rischierebbe di alienare quella parte di popolazione che più fedelmente ha mostrato sostegno alla Repubblica islamica durante i periodi di sconvolgimenti politici e sociali.















