ENERGIA Crisi energetica, l'economista Mattia Adani: "La situazione peggiorerà, ci vorranno anni per trovare un nuovo equilibrio" "I materiali continueranno a scarseggiare. Siamo vicini alla fase acuta. Soluzione è puntare sulle rinnovabili, ma forse non basterà"

La crisi energetica connessa alla guerra in Medio Oriente ci cambierà nel profondo. Si creeranno nuovi equilibri, non necessariamente migliori dei precedenti. È la tesi di Mattia Adani, economista e presidente dell'Unione Europea Lubrificanti, che parla di prospettive complicate e sfavorevoli, soprattutto per il Vecchio Continente.

"L'Europa è una situazione fragile, è il vaso di coccio tra una serie di vasi di ferro e l'unica cosa che si può fare nel breve, paradossalmente, è prepararsi all'impatto. E l'impatto, se questa cosa continuerà ancora un mese, come sembra, e questo è il motivo per cui, dopo l'ultimo discorso di Trump, i mercati hanno reagito male, finiranno le scorte, e quindi la situazione peggiorerà drasticamente."

Dal punto di vista dell'approvvigionamento dei carburanti, l'Italia, secondo Adani, è in una posizione avvantaggiata rispetto ad altri paesi. Ha, infatti, l'accesso al Mediterraneo, che permette il rifornimento dagli Stati Uniti attraverso gli impianti di rigassificazione. Poi ha a disposizione il gasdotto, connesso con la Turchia, il TAP. Tuttavia, anche la penisola dovrà puntare sull'indipendenza energetica e sulle fonti rinnovabili, come deve fare l'Europa, ma non è detto che sia sufficiente.

"Nel medio termine bisogna continuare a spingere su quello che in realtà stiamo facendo, forse non benissimo, forse in modo poco pratico, cioè spingere sull'indipendenza energetica, cioè spingere sulle rinnovabili, sull'efficienza energetica del sistema. Il problema è che le fonti fossili, come noi tutte vediamo, sono fonti problematiche, quindi meno ne consumiamo, meglio è."

Ma come influirà la crisi dovuta al conflitto sugli equilibri mondiali? Di sicuro il commercio internazionale cambierà, le aziende accorceranno le catene di fornitura e gli USA non saranno più un punto di riferimento. Vedremo l'impatto sulla struttura economica globale nei prossimi dieci anni.

"Rischiamo una fase molto acuta nei prossimi due mesi che inizierà, naturalmente bisognerà vedere quanto durerà tipicamente, poi i sistemi si riaggiustano nel modo dell'altro, ritrovo un nuovo equilibrio nei mesi successivi, per cui poi vediamo che nei sei mesi successivi le cose si calmano, naturalmente potremmo trovarci un equilibrio peggiore, peggiore cosa vuol dire? Con costi più alti per tutti" conclude Adani.

Nel video, intervista a Mattia Adani, economista.



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