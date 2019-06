Crisi Iran-Usa dopo l'abbattimento di un drone americano

Il capo dell'aviazione dei Pasdaran, il brigadiere generale Amir Ali Hajizadeh, ha sostenuto che l'Iran avrebbe potuto abbattere anche un aereo militare americano P-8 e che l'attacco al drone voleva essere un 'avvertimento'. Heshmatollah Falahatpisheh, presidente della commissione Esteri e Sicurezza nazionale del Parlamento, ha confermato che la troika Ue (Germania, Francia e Gb) è attesa a Teheran nei prossimi giorni per salvare l'intesa sul nucleare. Anche Alitalia, insieme a molte altre compagnie aeree, ha deciso di modificare la rotta dell'unico volo che sorvola Stretto di Hormuz e Golfo dell'Oman, il Roma-Delhi.

"La scorsa notte eravamo pronti a colpire tre diversi siti quando ho chiesto quante persone sarebbero morte. 150 persone è stata la risposta di un generale". Lo twitta Donald Trump sulle tensioni con l'Iran, spiegando che per questo "dieci minuti prima che partissero i bombardamenti li ho fermati, non erano proporzionati all'abbattimento di un drone senza pilota". "Non ho fretta - prosegue - siamo pronti ad agire. Le sanzioni stanno colpendo e altre ne abbiamo aggiunte la scorsa notte. L'Iran non avrà mai un'arma nucleare, non contro gli Usa e non contro il mondo!".