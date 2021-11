Crisi migranti, condanna paesi occidentali alla Bielorussia

Si inasprisce la crisi sulla frontiera Bielorussia-Polonia, con i paesi occidentali al Consiglio di Sicurezza Onu che condannano Minsk: 'Destabilizza i Paesi vicini'. Lukashenko minaccia di interrompere il transito del gas verso l'Europa attraverso il gasdotto Yamal-Europe se l'Ue espanderà le sanzioni. Il commissario Gentiloni replica: 'Non ci facciamo intimidire dalle minacce'. Putin telefona a Merkel e chiede un ripristino dei contatti tra Ue e Bielorussia per trovare una soluzione alla crisi. E all'Onu, la Russia sostiene che non sta aiutando i migranti ad affollarsi al confine della Bielorussia.