Crisi ucraina: ancora droni su Mosca. Il Papa invoca un ripristino dell'accordo sul grano Segnalati raid russi sull'Isola dei Serpenti. Crimea sempre sotto pressione

Non più una novità gli attacchi al cuore politico della Russia. Le autorità riferiscono di un drone distrutto sui cieli della regione di Mosca; altri due sarebbero stati “accecati” da strumenti elettronici, finendo per impattare su un complesso di edifici a ovest della Capitale. Sede di Ministeri, stando ai media ucraini; dall'altra parte si parla invece di attacco terroristico, con lievi danni alle strutture. “A poco a poco, la guerra sta tornando nel territorio della Russia”, ha dichiarato Zelensky. Palese la valenza psicologica dell'operazione; pur non rivendicata in modo esplicito. Rispondono invece a precise esigenze militari, gli strike sulla Crimea: hub logistico vitale, per lo sforzo bellico del Cremlino. Che riferisce della neutralizzazione di uno sciame di droni, questa mattina, sulla penisola. Le cui basi navali sono tornate ad essere target primario, per Kiev, dopo lo stop russo all'accordo sull'export di cereali. Dal Papa un accorato appello, oggi, al ripristino dell'intesa. Ma ormai l'escalation è innescata; dopo gli attacchi ad Odessa nuovi raid russi sull'Isola dei Serpenti.

Potenzialmente decisiva per il controllo delle rotte: proprio qui si era recato Zelensky, in occasione del cinquecentesimo giorno di guerra. Al contempo Mosca è decisa ad incrementare la proiezione marittima, con altre 30 navi da guerra già da quest'anno. Lo ha assicurato Putin alla parata annuale della Marina a San Pietroburgo. Quanto alla situazione sul campo ha parlato di 415 carri armati persi dall'Ucraina dall'inizio della controffensiva, e di risorse della mobilitazione in esaurimento. Tutto ciò al termine del vertice Russia-Africa; nel corso del quale ha anche annunciato consegne gratuite di grano ai Paesi più poveri entro i prossimi 3-4 mesi. Si è molto speculato, in questi giorni, riguardo l'assenza di alcuni leader al summit. Evidente comunque l'intenzione del Cremlino di mantenere una forte influenza sul Continente. Una conferma verrebbe dai recenti fatti in Niger. A seguito del golpe tumulti davanti all'Ambasciata francese, e manifestanti pro-giunta ad inneggiare alla Russia. I militari intervenuti avrebbero anche utilizzato lacrimogeni per disperdere la folla. Vi sarebbero stati infatti tentativi di penetrare nell'edificio. La Francia – ha sottolineato Macron – risponderà “immediatamente e con decisione” in caso di attacco contro i suoi cittadini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: