Crisi ucraina: ancora droni sui cieli di Mosca. Nuovi attacchi in Crimea

Chiedono pace, i giovani; ha sottolineato il Papa, di ritorno da Lisbona. Si è rivolto allora ai “grandi della Terra” invitandoli ad adoperarsi per un mondo senza odio, paura, armi. La consueta moral suasion di Francesco; accompagnata però da una paziente azione diplomatica, che potrebbe forse portare a risultati clamorosi. Stando al quotidiano libanese L'Orient-Le Jour il Presidente degli Emirati Arabi Uniti avrebbe intenzione di organizzare – su richiesta del Pontefice – un incontro tra Putin e Zelensky in occasione della Cop28 di Dubai di fine novembre. Una grande conferenza di pace – questa l'idea -, per ottenere un cessate il fuoco e far ripartire il dialogo. Citate fonti arabe ed occidentali. L'iniziativa del Papa – secondo quanto riportato – sarebbe stata già discussa “con numerosi paesi europei”, ed accolta con favore da Washington; che pure si appresta ad annunciare un nuovo invio di armi al Paese aggredito. Plausibile, vista la situazione sul campo, la ricerca di una exit strategy. La controffensiva ucraina non avrebbe fino ad ora portato a sfondamenti decisivi. Piuttosto uno stillicidio di battaglie di logoramento: dal Donbass alla oblast di Zaporizhzhia.

L'impressione è che nessuno dei belligeranti abbia la forza di rompere lo stallo. Da qui, forse, gli attacchi in profondità in territorio russo; la cui valenza pare essenzialmente psicologica: suscitare scontento, insicurezza. Ormai quotidiani gli allarmi a Mosca; il Ministero della Difesa ha riferito dell'abbattimento di altri due droni. In una cittadina a settanta chilometri dalla Capitale almeno 38 persone sarebbero rimaste ferite a causa di un'esplosione in un deposito di fuochi d'artificio; in questo caso però nessuna accusa a Kiev: il “fattore umano”, è stato detto, all'origine della deflagrazione. Dubbi, però, da parte delle autorità ucraine; ipotizzano infatti che l'esplosione sia avvenuta in un impianto ottico-meccanico, utilizzato per produrre prodotti militari. Riportati inoltre nuovi attacchi in Crimea, con l'interruzione temporanea del traffico sul ponte di Kerch. Dal Ministro Shoigu un monito all'Occidente. Soffermandosi sul massiccio flusso di sistemi d'arma all'Ucraina ha paventato infatti il rischio di un'ulteriore escalation del conflitto.