Crisi Ucraina: Biden, invieremo truppe in est Europa

Gli Usa invieranno nel breve termine truppe in Europa dell'est nei paesi della Nato, ha annunciato Biden. Johnson parlerà con Putin nei prossimi giorni: gli chiederà di fare un passo indietro e interrompere l'escalation con l'Ucraina. Kiev continua però a ripetere che non c'è una minaccia immediata di invasione da parte della Russia. Berlino espelle intanto un diplomatico russo per spionaggio.

