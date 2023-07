Crisi ucraina: colpito nuovamente il Ponte di Crimea. Mosca annuncia lo stop all'accordo sul grano

Non ha solo una valenza politico-simbolica, quanto accaduto nella notte. L'attacco al Ponte di Kerch – il secondo, dopo quello dell'ottobre scorso - potrebbe avere anche un impatto strategico sulla guerra; trattandosi della principale arteria logistica per le forze russe arroccate sul fronte di Zaporizhzhia. Ossigeno per le truppe ucraine, impegnate in una controffensiva costosa – in termini di perdite umane e materiali – e che pareva segnare il passo. Sulla dinamica ancora nulla di certo; se non la morte di due civili – una coppia di Belgorod – ed il ferimento della loro figlia minorenne. L'esplosione nel cuore della notte, mentre transitavano sul ponte a bordo di un'auto. Tanti turisti, in questo periodo, si sarebbero recati nella penisola; nonostante i rischi derivanti dal conflitto in corso. Da qui le accuse, provenienti dalle autorità filo-russe crimeane, di terrorismo. Mosca ha anche puntato il dito contro Washington e Londra. Rumors sull'impiego di missili britannici a lungo raggio; sui canali telegram vicini al Cremlino l'ipotesi invece di un attacco con droni marini. Nebbia di guerra sulla reale entità dei danni; convocata da Putin una riunione urgente.

“Il ponte si è addormentato di nuovo”, è stato il commento sarcastico dei servizi ucraini. Sempre dall'SBU l'indiretta conferma della firma: “tutti i dettagli” - ha dichiarato il portavoce – saranno rivelati dopo la “vittoria” sulla Russia. Possibile ora la rappresaglia; già scattato l'allarme aereo. Avvenimenti che si intersecano con un altro dossier di estrema rilevanza. Proprio oggi era infatti in scadenza l'accordo sul grano. Di fatto “ha cessato di funzionare”, ha commentato il Cremlino; escludendo la correlazione con l'attacco, ma non la possibilità di una futura ripresa dell'operatività dell'intesa. “Non appena la parte russa degli accordi sarà soddisfatta”, è stato precisato. Mosca denuncia infatti da tempo ostacoli alle esportazioni dei propri cereali e fertilizzanti. Proprio nelle scorse ore la Presidente di BCE aveva sottolineato come la guerra, e le tensioni geopolitiche connesse, rischino di accelerare - dopo lo shock economico - un indebolimento del commercio globale. Lagarde ha posto l'accento sulla vulnerabilità dell'Europa. Crisi che pare destinata a protrarsi a tempo indefinito; nonostante i tentativi della Santa Sede di riavviare il dialogo, o quantomeno ricercare intese in ambito umanitario. Tappa a Washington per il Cardinale Matteo Zuppi: da oggi fino a mercoledì.