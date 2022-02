TENSIONI Crisi Ucraina: Europa pronta a sanzioni contro Mosca in caso di attacco

Ora gli esteri con la situazione in Ucraina. In caso di attacco russo l'Europa è pronta a “gravi sanzioni” contro Mosca. A dirlo è stato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Nella notte nuovi attacchi di artiglieria pesante a Donetsk. I separatisti accusano Kiev: “due civili morti”.

Il portavoce di Putin intanto smentisce dicendo che "non c'è alcun motivo per la Russia di attaccare nessuno" ma intanto Mosca e la Bielorussia hanno formato una task force che combatterà, se necessario. Il presidente ucraino Zelensky, in un Tweet, dopo il colloquio telefonico oggi con il presidente francese Emmanuel Macron, ha sottolineato il suo sostegno per un "l'introduzione immediata di un cessate il fuoco" in Donbass.

