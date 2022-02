Crisi Ucraina, Usa: Russia ha aggiunto 7mila soldati al confine

Quello del ritiro delle truppe dal confine con l'Ucraina è stato un annuncio "falso" da parte della Russia, che invece ha schierato altri 7.000 soldati: lo afferma la Casa Bianca. Mosca potrebbe lanciare "in qualsiasi momento" un'operazione che funga da pretesto per invadere, secondo gli Usa. In Bielorussia sarebbe in costruzione un ponte al confine con l'Ucraina che potrebbe agevolare l'invasione russa, riporta la Cnn. Biden e Scholz chiedono che la Russia compia "passi concreti di de-escalation". Sanzioni contro Mosca avrebbero "ripercussioni mondiali", avverte la Fed.