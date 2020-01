PRESIDENZIALI Croazia: Milanovic nuovo presidente, sconfitta Kitarovic

In Croazia il socialdemocratico Zoran Milanovic, ex premier ed esponente del centrosinistra unito, ha vinto le elezioni presidenziali ottenendo nel ballottaggio il 52,7 per cento dei consensi. Nettamente sconfitta la presidente uscente, la conservatrice Kolinda Grabar Kitarovic, alla quale è andato il 47,3% dei voti. Nonostante una forte prestazione della destra sovranista e nazionalista al primo turno due settimane fa, con il 25 per cento ottenuto dal proprio candidato, il cantante Miroslav Skoro, e malgrado le pressioni dettate dalla crisi migratoria sulla rotta balcanica, la Croazia ha deciso di scegliere il messaggio di europeismo, tolleranza e di diversità di Zoran Milanovic.



