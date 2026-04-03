Cuba, grazia per 2.010 detenuti in occasione della Pasqua

Il governo cubano ha annunciato di aver concesso la grazia a 2.010 detenuti in occasione della Settimana Santa, dopo aver già rilasciato 14 prigionieri politici meno di un mese fa. Si tratta di un "gesto umanitario e sovrano", che interviene "nell'ambito delle celebrazioni religiose della Settimana Santa", secondo un comunicato ufficiale letto dalla televisione cubana.

Tra i beneficiari dell'indulto figurano giovani, donne, anziani oltre i sessant'anni e cittadini stranieri prossimi al fine pena. In una nota ufficiale, l'esecutivo ha dichiarato: "Come parte del processo di concessione dei benefici penitenziari stabiliti dalla legge si è deciso di rimettere in libertà 2010 condannati, attraverso un indulto approvato dal Governo di Cuba".

Tale misura, hanno precisato le autorità, "è partita da un'attenta analisi delle caratteristiche dei fatti commessi dai sanzionati, della buona condotta mantenuta in prigione, dell'aver scontato una parte importante della loro sanzione e dello stato di salute". Dalla lista dei rilasci sono stati esclusi i colpevoli di reati gravi quali violenza sessuale, pedofilia, omicidio, reati legati alla droga, furto e macellazione di bestiame, rapina a mano armata con l'uso di armi o contro vittime minorenni, corruzione di minori, reati contro l'autorità e i recidivi. Si tratta del secondo provvedimento di clemenza dell'anno, emanato nel contesto delle celebrazioni della Settimana Santa, e il quinto dal 2011.







