Cultura woke, il Presidente Usa Trump ordina al museo Smithsonian di ripulire le mostre dall'ideologia divisiva

Donald Trump mette all'angolo Barack Obama e con lui la cultura woke. Continuano i cambiamenti alla Casa Bianca: dopo lo Studio ovale ricoperto d'oro da cima a fondo, è in cantiere una nuova stanza per le feste, capace di accogliere 650 ospiti. Grandi progetti, ma anche piccole simboliche novità. Qualche giorno fa il tycoon ha spostato i ritratti degli ex presidenti degli Stati Uniti Barack Obama e Bush padre e figlio. Il dipinto raffigurante il democratico sarebbe finito in un luogo quasi invisibile agli occhi dei visitatori della Casa bianca. E oscurare la cultura del politicamente corretto, accolta invece dall'ex presidente Obama, è tra gli obiettivi di Trump. Va in questa direzione l'ultimatum alla Smithsonian Institution: entro 120 giorni il segretario del museo Lonnie Bunch dovrà attuare una revisione di collezioni, mostre, esposizioni e social media per i prossimi tre anni. Lo scopo è quello di ripulire il più grande complesso museale del mondo dalla cultura “divisiva, in difesa dei valori occidentali. La direttiva arriva dopo la rivoluzione culturale al Kennedy Center, il principale centro d'arti performative degli Stati Uniti, di cui il tycoon è Presidente dal febbraio scorso. Intanto il contenzioso con l'università di Harvard, accusata dal tycoon di antisemitismo, pare essersi risolto con un accordo da 500 milioni di dollari.







