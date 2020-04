Cura Italia: Camera conferma fiducia al governo. Accordo Ue su piano per il Recovery fund

La Camera ha confermato la fiducia al governo sul decreto legge Cura Italia. I voti a favore sono stati 298, 142 i contrari, due gli astenuti. Questa mattina riprende la seduta con l'esame degli ordini del giorno, tra cui quello di Giorgia Meloni contro l'utilizzo del Mes.



Intanto arriva un "piano per il Recovery fund entro il 6 maggio. Dovrà essere di ampiezza adeguata e consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico". Lo dice il premier Conte al termine della videoconferenza dei leader Ue sulla ripresa economica. Merkel: "Tutti d'accordo sul Recovery fund per la ripresa, ma ancora da verificarne il finanziamento. Ma Berlino darà di più". Mobilitare oltre 2.000 miliardi attraverso iniziative mirate ma incardinate al bilancio Ue 2021-2027 partendo da una dotazione di circa 1.000 miliardi. Questo l'obiettivo del pacchetto di proposte messe a punto dalla Commissione europea. Un pacchetto che si aggiunge ai tre strumenti (Mes, Bei, Sure) per un totale di oltre 500 miliardi. Michel: "E' importante dimostrare all'Italia che l'Ue c'è". La numero 1 della Bce Lagarde invita i leader a fare in fretta.