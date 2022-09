Da Rimini a Istanbul in bici

Stefano Pagliarani

Un anno dopo la sua prima grande pedalata, tutta su suolo italiano, Stefano Pagliarani ci riprova. E questa volta lo fa in grande. Senza navigatore ma sempre con la sua inseparabile compagna di viaggio: la bicicletta Guendalina. Da Rimini è arrivato ad Ancona, dove si è imbarcato alla volta della "cavalcata dei Balcani". Da Sarajevo alla Bosnia. Poi, dalla Serbia alla Bulgaria. E, infine, la Turchia. Dopo tre giorni a Istanbul Pagliarani è partito per la Grecia, dove ha incontrato non poche difficoltà a interpretare i cartelli stradali. Da lì ha pedalato seguendo le splendide coste della Croazia e ha attraversato i boschi della Slovenia, fino ad arrivare in Italia.