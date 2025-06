Da San Marino all'Iran, Masha: "La mia famiglia è impaurita, non dormono da due giorni"

L'intervista a Masha Salimi

È tanta la paura in medio oriente dopo l'inizio dell'operazione israeliana "Rising Lion" che ha colpito l'Iran, scatenando la risposta di Teheran. Abbiamo raggiunto Masha Salimi, ex studentessa dell'università di San Marino, ora in Italia ma la cui famiglia vive nella capitale iraniana.

"Come tutto il popolo iraniano - racconta Masha Salimi - la mia famiglia è impaurita e terrorizzata. Da quando è iniziato tutto sono due notti che non dormono, ci sono rumori ovunque. Sono impauriti, scioccati e offesi, come tutto il popolo iraniano. La mia famiglia vive nella capitale, nella zona nord ovest, molto vicino all'aeroporto nazionale che è stato bombardato pesantemente".

Ci sentiamo molto soli e abbandonati di fronte a quanto sta accadendo, aggiunge, e lancia un messaggio di pace: "Penso che dovrebbe essere ormi un concetto chiaro per tutto il mondo che non può esserci nessuna pace, nessuna serenità, attraverso il bombardamento di un popolo".

Nel servizio l'intervista a Masha Salimi