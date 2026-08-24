Dall'Ue altri 6,1 miliardi a Kiev per difesa aerea, missili e radar

In occasione della Festa dell'Indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Questi fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar. Lo fa sapere l'esecutivo Ue in una nota.

"L'Europa dimostra che il nostro sostegno è incrollabile e concreto", è il commento della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Mentre la Russia intensifica i suoi attacchi, stiamo aumentando i nostri sforzi per aiutare l'Ucraina a proteggere la propria popolazione e a difendere i propri cieli. L'Europa è al fianco dell'Ucraina e le forniremo ciò di cui ha bisogno, quando ne avrà bisogno", aggiunge.

I finanziamenti, che rientrano nel prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro, arrivano dopo i 376 attacchi missilistici russi registrati nel solo mese di luglio. L'approvazione odierna si aggiunge ai 16 miliardi di euro di piani di approvvigionamento già approvati, dei quali 8,35 miliardi di euro sono già stati erogati.

L'Ucraina può ora richiedere i pagamenti presentando i contratti firmati con le aziende della difesa. La Commissione esaminerà tali contratti prima di procedere all'erogazione dei fondi, per garantire che l'assistenza finanziaria sia utilizzata per gli approvvigionamenti concordati con gli Stati membri e con la Commissione. Dal 2022, l'Ue e i suoi Stati membri hanno fornito all'Ucraina un sostegno complessivo di 220,2 miliardi di euro, di cui 3,8 miliardi provenienti dai proventi del sequestro di beni russi.