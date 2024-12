SIRIA Damasco è caduta, potere ai ribelli. Assad fuggito a Mosca. Onu riunisce Consiglio di sicurezza Blitz dei miliziani nelle ambasciate, anche in quella italiana. 'Cercavano uomini del regime'. Tajani: 'L'ambasciatore e il personale sono al sicuro'.

La bandiera dell'opposizione siriana è stata issata stamattina sull'ambasciata siriana a Mosca. La bandiera della Repubblica Araba Siriana, simbolo del regime di Bashar al Assad, era stata rimossa dall'edificio dell'ambasciata dopo che l'opposizione dei ribelli jihadisti ha preso il potere nel Paese.

La Turchia, intanto, chiede 'un governo inclusivo' per il futuro del Paese. 'Ci aspettiamo che gli attori internazionali, soprattutto le Nazioni Unite, diano una mano al popolo siriano e sostengano la creazione di un'amministrazione inclusiva', ha detto il ministro degli Esteri turco Fidan, durante una conferenza ad Ankara. 'In Siria è iniziata una nuova era, ora è necessario concentrarsi sul futuro. La Turchia, che ha teso la mano ai suoi fratelli siriani in tempi difficili, sarà con loro in questa nuova pagina che è stata aperta a Damasco', ha detto il ministro.

Convocata una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu.

