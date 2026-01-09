L'ANALISI Dario Fabbri: da non escludere la possibilità di un “impantanamento” USA in Venezuela La popolazione – sottolinea il Direttore di Domino –, non è favorevole ad essere dominata dagli statunitensi. Di questo e di altri temi si parlerà il 13 gennaio nella prima puntata della nuova stagione de "Il Grande Gioco"

Dario Fabbri ricorda innanzitutto come “il regime di Caracas, “al di là della sua decapitazione - cioè quindi il rapimento di Maduro” -, sia “in questo momento sotto un embargo totale da parte statunitense, sia dal cielo che dal mare”. “Quindi – continua il Direttore di Domino - non può muoversi in nessun modo; cioè ciò di cui campava male, la vendita degli idrocarburi, cioè di petrolio, quasi esclusivamente verso la Cina, non la può realizzare, quindi è costretto in questo momento ad accettare la posizione statunitense”. Sguardo allora al futuro; quando gli statunitensi dovranno allentare la pressione militare intorno al Paese caraibico. Cosa potrà succedere? “Una buona parte del regime – spiega Fabbri - non è favorevole a collaborare con gli statunitensi, perché non lo è la popolazione favorevole ad essere così dominata dai gringos, come li chiamano loro. Allora a quel punto gli statunitensi dovranno decidere se passare alla fase successiva, che può essere di qualsiasi tipo, anche i famosi stivali sul terreno. Soltanto poche ore fa Trump, nell'intervista al New York Times, ha detto staremo in Venezuela anni e non ha escluso in nessun suo intervento di utilizzare militari laggiù; quindi anche la possibilità di un impantanamento vero per gli stati Uniti non è lontana, non al momento, ma non la possiamo escludere nel medio periodo o anche subito dopo l'immediato”.

