Dario Fabbri: Trump “è oggetto di manovre dei suoi apparati”; è convinto non sia l'inizio di una guerra

Il commento di Dario Fabbri

“Trump ha autorizzato l'operazione militare contro il Venezuela – sottolinea Dario Fabbri -, guidato da due principi. Il primo è quello che potremmo definire lo “smetto quando voglio”, cioè Trump è convinto che questo non sia l'inizio di una guerra”; ma che sia un'operazione chirurgica – continua il Direttore di Domino -, “che conduca la resa incondizionata del regime venezuelano”. “La seconda ragione – spiega Fabbri - è il sogno di Trump e del suo entourage: quello di stabilirsi quasi in un guscio dentro il Continente americano, cioè nord, centro e sud America, l'Emisfero occidentale. E per ritornare in questa condizione, a quanto pare paragonabile ad un'arcadia, è necessario eliminare il principale regime, almeno viene additato in questo modo, che impedisce agli Stati Uniti a quanto pare di dominare in lungo e largo il “cortile di casa”, e peraltro lo fa con collegamenti direttissimi con la Cina e la Russia, anche se questo poi denota una certa debolezza da parte americana, perché il principale antagonista degli Stati Uniti non è certo il Venezuela laggiù, ma il Messico.

E allora quello che possiamo trarre da quanto accaduto sono tre lezioni immediate in attesa dello sviluppo delle notizie, ci mancano troppi tasselli al momento, quindi dobbiamo aggrapparci a ciò che vediamo. La prima è che non c'è stato un golpe interno per il momento, gli Stati Uniti hanno esfiltrato a quanto pare, - questo raccontano i media e Donald Trump -, Maduro e la moglie, che sarebbero in viaggio verso New York; ma le figure apicali del regime restano al loro posto e non hanno intenzione per il momento di arrendersi. Il secondo elemento che cogliamo in questa fase è che Trump è comunque oggetto di manovre da parte dei suoi apparati, specialmente dei neoconservatori che sognano fin dalla fine degli anni 90 di intervenire a Caracas, ci hanno provato più volte e questa volta nella maniera più scenografica, giocando Trump con il suo “smetto quando voglio”. Il terzo e ultimo elemento è quello invece che riguarda quel sogno di cui parlavo, cioè il voler ritirarsi dalle difficoltà del mondo che è complicatissimo e ritornare nel guscio americano, a parte che è impossibile - nessun impero globale può ritirarsi da sé -, ma in questo modo gli Stati Uniti anziché pacificare il loro cortile di casa rischiano di condurlo ad una ulteriore complessità, ad un ulteriore sconquasso. Queste le prime lezioni, attenderemo i prossimi sviluppi per trarne di altre”.







