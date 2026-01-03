ATTACCO USA IN VENEZUELA Dario Fabbri: Trump “è oggetto di manovre dei suoi apparati”; è convinto non sia l'inizio di una guerra Il Direttore di Domino analizza l'escalation in Venezuela. Al momento, sottolinea, non vi sono notizie di un “golpe interno”

“Trump ha autorizzato l'operazione militare contro il Venezuela – sottolinea Dario Fabbri -, guidato da due principi. Il primo è quello che potremmo definire lo “smetto quando voglio”, cioè Trump è convinto che questo non sia l'inizio di una guerra”; ma che sia un'operazione chirurgica – continua il Direttore di Domino -, “che conduca la resa incondizionata del regime venezuelano”. “La seconda ragione – spiega Fabbri - è il sogno di Trump e del suo entourage: quello di stabilirsi quasi in un guscio dentro il Continente americano, cioè nord, centro e sud America, l'Emisfero occidentale. E per ritornare in questa condizione, a quanto pare paragonabile ad un'arcadia, è necessario eliminare il principale regime, almeno viene additato in questo modo, che impedisce agli Stati Uniti a quanto pare di dominare in lungo e largo il “cortile di casa”, e peraltro lo fa con collegamenti direttissimi con la Cina e la Russia, anche se questo poi denota una certa debolezza da parte americana, perché il principale antagonista degli Stati Uniti non è certo il Venezuela laggiù, ma il Messico.

E allora quello che possiamo trarre da quanto accaduto sono tre lezioni immediate in attesa dello sviluppo delle notizie, ci mancano troppi tasselli al momento, quindi dobbiamo aggrapparci a ciò che vediamo. La prima è che non c'è stato un golpe interno per il momento, gli Stati Uniti hanno esfiltrato a quanto pare, - questo raccontano i media e Donald Trump -, Maduro e la moglie, che sarebbero in viaggio verso New York; ma le figure apicali del regime restano al loro posto e non hanno intenzione per il momento di arrendersi. Il secondo elemento che cogliamo in questa fase è che Trump è comunque oggetto di manovre da parte dei suoi apparati, specialmente dei neoconservatori che sognano fin dalla fine degli anni 90 di intervenire a Caracas, ci hanno provato più volte e questa volta nella maniera più scenografica, giocando Trump con il suo “smetto quando voglio”. Il terzo e ultimo elemento è quello invece che riguarda quel sogno di cui parlavo, cioè il voler ritirarsi dalle difficoltà del mondo che è complicatissimo e ritornare nel guscio americano, a parte che è impossibile - nessun impero globale può ritirarsi da sé -, ma in questo modo gli Stati Uniti anziché pacificare il loro cortile di casa rischiano di condurlo ad una ulteriore complessità, ad un ulteriore sconquasso. Queste le prime lezioni, attenderemo i prossimi sviluppi per trarne di altre”.

