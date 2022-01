David Sassoli: da domani la camera ardente in Campidoglio

Sarà allestita domani la camera ardente in Campidoglio per David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto ieri a 65 anni. Oggi il Consiglio dei Ministri per decidere sui funerali di Stato venerdì nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Bandiere a mezz'asta nei palazzi dell'Unione. Mattarella esprime il profondo dolore di italiani e europei, Draghi parla di sgomento per la morte di una persona simbolo di equilibrio, umanità, generosità. Il ricordo degli Usa: "Una voce per la democrazia e i diritti umani".