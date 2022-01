LUTTO David Sassoli, i funerali venerdì a Roma

Cordoglio unanime delle istituzioni europee, italiane e sammarinesi per la scomparsa, nella notte, del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. I funerali venerdì 14 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica a Roma.

Prima una brillante carriera di giornalista, inviato e conduttore del Tg1 di cui è stato anche vicedirettore, poi l'impegno politico culminato con l'elezione alla Presidenza del Parlamento Europeo. David Sassoli, nativo di Firenze, è spirato nella notte all'età di 65 anni, all'Ospedale di Aviano, per la complicanza di una disfunzione del sistema immunitario.

Unanime il cordoglio delle istituzioni europee e italiane, a partire da Sergio Mattarella e dai Presidenti delle Camere Fico e Casellati. Nel pomeriggio, il tributo di Montecitorio e del premier Mario Draghi. Il dolore per la scomparsa di Sassoli anche da parte di tutti i principali leader politici italiani. Nelle parole del Segretario agli Esteri Luca Beccari il cordoglio del Governo di San Marino: Per Psd e Movimento Democratico era “uno dei politici più stimati ed apprezzati e mancherà alla sinistra europea e non solo”.

In video le dichiarazione della Presidente della Commissione Ue Von der Leyen e del Segretario agli Affari Esteri Beccari

