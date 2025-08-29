TARIFFE USA Dazi al 15% su automotive UE, l'analisi di Marco Lombardo (Il Giornale) Secondo l'analista "ci sarà una perdita economica per l'Unione Europea, anche abbastanza pesante"

La Commissione Europea ha formalizzato la proposta legislativa per eliminare i dazi ai beni industriali americani. In base agli impegni della dichiarazione congiunta tra UE e USA scatta retroattivamente dall'1 agosto il tetto al 15% dei dazi Usa per le automobili (e componenti) europee . L'analisi di Marco Lombardo, partendo dalla politica economica di Donald Trump.





“La politica dei dazi di Trump era attesa; infatti, su questo bisogna un po' rimproverare probabilmente l'Unione Europea che si è fatta trovare quasi impreparata. Trump l'aveva annunciato quando si era candidato alla presidenza degli Stati Uniti e lui è uno che mantiene quello che promette. Dopodiché, anche dire che cosa succederà in futuro è complicato: sappiamo che il Presidente americano si sveglia al mattino e trova qualcosa di nuovo da sottoporre al mondo. Certamente, la sua politica è quella di razionalizzare la raccolta di miliardi di dollari per il suo Paese, utilizzando i rapporti commerciali con il resto del mondo. Sta cercando risorse, soprattutto perché la sua politica è quella di cercare di far capire ai suoi concittadini il benessere che gode un americano e sull'economia si sono sempre giocate molto le presidenze, quando ci sono le elezioni. Da parte nostra, come detto, ci siamo fatti trovare un po' impreparati, poi l'Europa, purtroppo, come sempre va un po' in ordine sparso e non si mette mai d'accordo... È stata trovata una soluzione che ci dà ovviamente dei grossi svantaggi, ma ci dà anche dei vantaggi, per esempio, nel caso dell'automotive, con il fatto che la quota dei dazi è calata dal 27,5% al 15%. Lasciamo, però, agli americani zero dazi in cambio su molte cose, quindi, ci sarà una perdita economica per l'Unione Europea, anche abbastanza pesante. E' chiaro che l'economia vive anche di questi scossoni; si cercano nuove soluzioni e soprattutto nuovi rimedi che poi possono portare a dei vantaggi in futuro. Credo che alla fine tra un colpo di dazio e l'altro, riuscirà a trovare la quadra”.

In collegamento ZOOM, Marco Pietro Lombardo, giornalista “Il Giornale”



I più letti della settimana: