Dazi di Trump bocciati da una corte americana: "Sono illegali". La Casa Bianca: "Colpo di Stato giudiziario".

Una corte federale statunitense ha dichiarato illegittimi i dazi commerciali imposti dall’ex presidente Donald Trump, giudicando che il capo della Casa Bianca non avesse l’autorità per introdurre tariffe generalizzate.

La decisione arriva dalla US Court of International Trade, che ha bocciato i provvedimenti fondati sull’International Emergency Economic Powers Act, legge del 1977 mai usata prima per applicare dazi. Secondo i giudici, la norma non concede al presidente poteri illimitati su questo fronte. Immediata la reazione della Casa Bianca, il vice capo dello staff Stephen Miller cha definito la sentenza un “colpo di Stato giudiziario”, seguito da un portavoce dell’amministrazione, che ha accusato i giudici di essere “non eletti” e quindi non legittimati a decidere su misure di emergenza nazionale.

L’amministrazione ha annunciato che farà appello, aprendo la possibilità che il caso arrivi fino alla Corte Suprema. I tre giudici che hanno emesso il verdetto sono stati nominati rispettivamente da Barack Obama, Ronald Reagan e dallo stesso Trump. La sentenza, contenuta in 50 pagine, ha avuto effetti immediati sui mercati, favorendo il balzo dei future di Wall Street e del dollaro. La corte ha esaminato due casi distinti, ma in entrambi ha confermato l’assenza di base legale per i dazi.

