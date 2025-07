Dazi: dopo la lettera choc di Trump von der Leyen frena su eventuali ritorsioni immediate “Meglio una soluzione negoziata”, ha detto la Presidente della Commissione UE. Oggi la riunione degli ambasciatori dei 27, dopo l'annuncio USA di tariffe al 30%. In Emilia-Romagna si temono pesanti ripercussioni sull'export

Non è ancora il momento per le rappresaglie: questa, in estrema sintesi, la postura dei vertici UE all'indomani del sonoro ceffone assestato da Trump. Mesi di negoziato spazzati via dalla lettera che ha annunciato dazi al 30% dal primo agosto. Suonano come una beffa, allora, i toni apparentemente concilianti dell'inquilino della Casa Bianca nei giorni scorsi; e dall'altra parte le più o meno recenti concessioni all'Egemone, apparentemente sulla fiducia. L'ok al prospettato aumento di spesa militare al 5% in ambito NATO; gli acquisti a caro prezzo di gas liquefatto da oltreoceano, a seguito della crisi ucraina; il raffreddamento dei rapporti con potenze rivali di Washington come la Cina. Con il rischio ora, per una economia ad imprinting mercantilista come quella del Vecchio Continente, di ritrovarsi con il classico “cerino in mano”. Perché l'epoca degli Stati Uniti come compratore globale di ultima istanza parrebbe terminata. E più che alla geopolitica, sull'altra sponda dell'Atlantico, si guarda ora alla cassa: le tariffe doganali sarebbero diventate la quarta maggiore fonte di entrate per il governo federale.

Cambio di paradigma che ha di fatto spiazzato Bruxelles; oggi la riunione degli ambasciatori dei 27. Seppure la linea fosse stata poco prima indicata da von der Leyen: “estenderemo la sospensione delle contromisure”; “meglio una soluzione negoziata”. Ed effettivamente nella missiva di Trump non manca uno spiraglio per ulteriori trattative; da vedere però a che prezzo, tenendo conto di come alla vigilia in Europa ci si aspettasse un 10%. “La nostra mano resta tesa – ha sottolineato il Ministro delle Finanze tedesco -, ma non ci faremo piacere tutto”. Si attende ora il responso delle borse, a partire da domani. Mentre in Italia il dossier è già oggetto di un aspro confronto politico; e si temono conseguenze devastanti sul tessuto economico. Il Governatore dell'Emilia-Romagna sollecita una “risposta coesa ed efficace a livello europeo e nazionale”. Governo Meloni accusato di essere più interessato a non incrinare i rapporti con Trump. E soprattutto de Pascale si sofferma sul possibile impatto di simili dazi; rimarcando come la Regione da lui amministrata abbia nel Paese “il più alto export pro capite verso gli Stati Uniti”.

