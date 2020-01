Dazi: firmato accordo commerciale Usa-Cina

Sembrerebbero allentarsi le tensioni riguardanti il commercio internazionale. Washington e Pechino, infatti, hanno raggiunto una tregua sulla guerra dei dazi. Dopo mesi di trattative ed incertezza, Donald Trump, ed il vice premier Liu He, hanno firmano l'attesa Fase 1 dell'accordo, che scioglie alcuni nodi del contenzioso. In base all'intesa la Cina si impegna ad acquistare ulteriori 200 miliardi di prodotti e servizi americani, a non lanciarsi in svalutazioni della propria valuta e a proteggere la proprietà intellettuale. Gli Stati Uniti dal canto loro sospendono gli aumenti dei dazi. Il Presidente americano ha parlato di “accordo storico”, promettendo a breve una visita a Pechino. Nel frattempo, tuttavia, deve fare i conti con la vicenda dell'impeachment. Arriveranno oggi in Senato, i due articoli contro Trump, firmati dalla speaker Pelosi nel corso di una cerimonia formale. Saranno consegnati da 7 deputati democratici che eserciteranno le funzioni di pubblica accusa durante il dibattimento.