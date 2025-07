Dazi, l'UE: "accordo non vincolante". Ivo Mej: "Passo indietro della Commissione per le pressioni di Merz e Macron"

Nel servizio l'intervista a Ivo Mej,giornalista di La7

L'accordo tra Trump e Von der Leyen "non è vincolante" secondo quanto riportato nella nota della Commissione sull’intesa sui dazi.

"A me sembra che si stia facendo un teatrino nel senso che è probabile che Ursula Von der Leyen si sia resa conto della figura barbina e meschina rispetto al resto del mondo 'pecoronandosi' ai doveri di Trump" dichiara Ivo Mej, giornalista di La7. "Trump fa il suo lavoro egregiamente di Presidente degli Stati Uniti, perché fa gli interessi del suo Paese e sta cercando di portare denaro fresco nel suo Paese togliendolo agli europei. Il fatto che ci sia questa disparità di vedute potrebbe essere indice anche del fatto che la Presidente si è resa conto anche per le pressioni che sta ricevendo da Merz, Macron soprattutto, ma si spera anche dall'Italia. Sembra quasi un ripensamento della Presidente fatto fare dal portavoce della Commissione europea che è venuto a dire cose umane po' astruse tipo che sui farmaci non si è deciso niente, che sui prodotti agricoli sarà tutto come prima. Chiaramente le cose non quadrano".

