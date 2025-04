ECONOMIA Dazi: l'UE è pronta a trattare L'amministrazione Trump mette in guardia la Cina ed esorta il governo di Pechino a chiedere un colloquio fra Xi Jinping e il presidente americano.

Nuova mossa di Pechino nella guerra dei dazi. La Cina rialza le sue contro tariffe sulle importazioni dei beni americani dall'84% al 125%. Le misure entreranno in vigore domani. Il ministero delle Finanze fa sapere che il Dragone “ignorerà ulteriori giochi sui numeri dei dazi statunitensi” che avranno “perso la loro giustificazione economica” e tutelerà comunque “con forza i suoi diritti”. L'amministrazione Trump mette in guardia la Cina ed esorta il governo di Pechino a chiedere un colloquio fra Xi Jinping e il presidente americano.

Intanto l'Unione Europea è pronta a trattare sui dazi. Il commissario al Commercio Sefcovic sarà domenica a Washington per dare il via a un nuovo round negoziale. Ma il commissario all'Economia Dombrovskis sottolinea che l'Europa tratta in una posizione di forza. Quanto a un eventuale intervento fiscale sui prodotti delle big tech Usa, Dombrovskis aggiunge che 'c'è un surplus a vantaggio degli Stati Uniti nel settore dei servizi. La Bce, dice la presidente Lagarde, è pronta ad intervenire per garantire stabilità. “Nessuno vince in una guerra dei dazi”, torna a ripetere il presidente cinese Xi: “Cina ed Unione Europea devono tutelare i propri interessi legittimi”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: